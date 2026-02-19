Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопадов в Москве - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:42 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/moskva-2075424571.html
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопадов в Москве
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопадов в Москве - РИА Новости, 19.02.2026
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопадов в Москве
Все городские службы Москвы с начала января, включая коммунальные и инженерные службы, задействованы в ликвидации последствий снегопадов, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:42:00+03:00
2026-02-19T11:42:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074099056_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_161586447b119cd783a856cb2903948c.jpg
https://realty.ria.ru/20260218/tekhnika-2074732853.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074099056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_820480dd005b94d2140cd81243543e80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Снегопад в Москве
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопадов в Москве

Собянин: все службы Москвы с января ликвидируют последствия снегопадов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная машина в Москве
Снегоуборочная машина в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная машина в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все городские службы Москвы с начала января, включая коммунальные и инженерные службы, задействованы в ликвидации последствий снегопадов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Все городские службы с начала января, включая коммунальные и инженерные службы, задействованы в ликвидации последствий", - написал Собянин в мессенджере Max.
Мэр поблагодарил горслужбы за самоотверженную работу круглые сутки на улицах и во дворах столицы в условиях непогоды.
Презентация новой коммунальной техники в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
От снега и пыли: какая коммунальная техника очищает улицы Москвы
18 февраля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала