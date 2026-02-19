https://ria.ru/20260219/moskva-2075424571.html
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопадов в Москве
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопадов в Москве - РИА Новости, 19.02.2026
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопадов в Москве
Все городские службы Москвы с начала января, включая коммунальные и инженерные службы, задействованы в ликвидации последствий снегопадов, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:42:00+03:00
2026-02-19T11:42:00+03:00
2026-02-19T11:42:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074099056_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_161586447b119cd783a856cb2903948c.jpg
https://realty.ria.ru/20260218/tekhnika-2074732853.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074099056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_820480dd005b94d2140cd81243543e80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Снегопад в Москве
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопадов в Москве
Собянин: все службы Москвы с января ликвидируют последствия снегопадов