Москва и Пекин заключили соглашение в области туризма - РИА Новости, 19.02.2026
11:14 19.02.2026
Москва и Пекин заключили соглашение в области туризма
Москва и Пекин заключили соглашение в области туризма
Представители Москвы и Пекина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на открытии церемонии фестиваля "Московская Масленица в Пекине"
Москва и Пекин заключили соглашение в области туризма

Москва и Пекин подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представители Москвы и Пекина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на открытии церемонии фестиваля "Московская Масленица в Пекине", сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.
Фестиваль "Московская Масленица в Пекине" проходит с 19 по 22 февраля в парке Чаоян.
"На церемонии открытия фестиваля "Московская Масленица в Пекине" представители столиц России и Китая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, документ предполагает проведение совместных выставок и мероприятий, применение цифровых ресурсов для продвижения проектов, организацию ознакомительных экскурсий для специалистов индустрии гостеприимства.
"Москва укрепляет всестороннее сотрудничество с коллегами из Китайской Народной Республики. Оно не ограничивается какими-то отдельными направлениями, а распространяется на все ключевые сферы - от культуры и технологического развития до туризма", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что Китай занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по количеству туристов, посещающих Москву. В прошлом году туристический поток из Китая увеличился почти на 10% и составил 470 тысяч человек.
