https://ria.ru/20260219/moskva-2075409326.html
Собянин рассказал, сколько снега выпадет в Москве за сутки
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в четверг выпадет более 70% от месячной нормы осадков, что "аномально много". РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:42:00+03:00
