10:56 19.02.2026 (обновлено: 12:42 19.02.2026)
Собянин рассказал, сколько снега выпадет в Москве за сутки
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в четверг выпадет более 70% от месячной нормы осадков, что "аномально много". РИА Новости, 19.02.2026
москва, сергей собянин, петр бирюков, снегопад в москве
Москва, Сергей Собянин, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Собянин рассказал, сколько снега выпадет в Москве за сутки

Собянин: в Москве за сутки выпадет 70% от месячной нормы осадков

Снегопад в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в четверг выпадет более 70% от месячной нормы осадков, что "аномально много".
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в среду рассказал РИА Новости, что снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.
"Зима бьет все рекорды. Снегопады не прекращаются. Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы - это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день", - написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильный снегопад
МоскваСергей СобянинПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
