https://ria.ru/20260219/moskva-2075408008.html
Собянин назвал ситуацию со снегопадом в Москве сложной
Собянин назвал ситуацию со снегопадом в Москве сложной - РИА Новости, 19.02.2026
Собянин назвал ситуацию со снегопадом в Москве сложной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация со снегопадом в столице крайне сложная, но выразил уверенность в том, что город справится. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:50:00+03:00
2026-02-19T10:50:00+03:00
2026-02-19T10:57:00+03:00
москва
сергей собянин
петр бирюков
снегопад в москве
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075403980_0:148:3112:1899_1920x0_80_0_0_f9cc64cf99b8b24a4df9bfd6602930bf.jpg
https://ria.ru/20260219/snegopad-2075400281.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075403980_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_b969ed76acd40186388fa1948c315c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, петр бирюков, снегопад в москве, общество
Москва, Сергей Собянин, Петр Бирюков, Снегопад в Москве, Общество
Собянин назвал ситуацию со снегопадом в Москве сложной
Собянин: ситуация со снегопадом в Москве крайне сложная, но город справится