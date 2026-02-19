Рейтинг@Mail.ru
Собянин назвал ситуацию со снегопадом в Москве сложной - РИА Новости, 19.02.2026
10:50 19.02.2026 (обновлено: 10:57 19.02.2026)
Собянин назвал ситуацию со снегопадом в Москве сложной
москва, сергей собянин, петр бирюков, снегопад в москве, общество
Москва, Сергей Собянин, Петр Бирюков, Снегопад в Москве, Общество
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация со снегопадом в столице крайне сложная, но выразил уверенность в том, что город справится.
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в среду рассказал РИА Новости, что снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.
"Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
МоскваСергей СобянинПетр БирюковСнегопад в МосквеОбщество
 
 
