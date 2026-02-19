Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах отменили 19 рейсов
10:48 19.02.2026 (обновлено: 10:58 19.02.2026)
В московских аэропортах отменили 19 рейсов
В московских аэропортах отменили 19 рейсов - РИА Новости, 19.02.2026
В московских аэропортах отменили 19 рейсов
Сильный снегопад вызвал отмену 19 рейсов в аэропортах столичного авиаузла, 14 рейсов задержано более чем на два часа, на запасные аэродромы ушли шесть... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:48:00+03:00
2026-02-19T10:58:00+03:00
снегопад в москве
общество
москва
евгений тишковец
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
В московских аэропортах отменили 19 рейсов

В аэропортах Москвы из-за снегопада отменили 19 рейсов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сильный снегопад вызвал отмену 19 рейсов в аэропортах столичного авиаузла, 14 рейсов задержано более чем на два часа, на запасные аэродромы ушли шесть самолетов, сообщили в Минтрансе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.
Снегопад в Москве
Собянин назвал ситуацию со снегопадом в Москве сложной
Вчера, 10:50
"С начала суток воздушные гавани обслужили 320 рейсов: 160 – на вылет, 160 – на прилет. На запасные аэродромы "ушли" шесть рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов, включая 6 рейсов иностранных авиакомпаний. Задержаны более чем на два часа 14 рейсов", - говорится в сообщении.
Корректировки расписания возможны не только из-за снегопада, но и из-за сильного ветра, пояснили в Минтрансе.
Ведомство также напомнило, что в случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.
"Работа воздушного транспорта в московском регионе остается в фокусе приоритетного внимания специалистов Минтранса России и Росавиации. Круглосуточное дежурство в аэропортах несут инспекторы Ространснадзора", - подчеркнули в Минтрансе.
Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
Вчера, 10:25
 
