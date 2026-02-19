В московских аэропортах отменили 19 рейсов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сильный снегопад вызвал отмену 19 рейсов в аэропортах столичного авиаузла, 14 рейсов задержано более чем на два часа, на запасные аэродромы ушли шесть самолетов, сообщили в Минтрансе.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.

"С начала суток воздушные гавани обслужили 320 рейсов: 160 – на вылет, 160 – на прилет. На запасные аэродромы "ушли" шесть рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов, включая 6 рейсов иностранных авиакомпаний. Задержаны более чем на два часа 14 рейсов", - говорится в сообщении

Корректировки расписания возможны не только из-за снегопада, но и из-за сильного ветра, пояснили в Минтрансе.

Ведомство также напомнило, что в случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.