https://ria.ru/20260219/moskva-2075377900.html
Синоптик рассказал, вернутся ли в Москву морозы этой зимой
Синоптик рассказал, вернутся ли в Москву морозы этой зимой - РИА Новости, 19.02.2026
Синоптик рассказал, вернутся ли в Москву морозы этой зимой
Сильные морозы не вернутся в Москву этой зимой, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:30:00+03:00
2026-02-19T08:30:00+03:00
2026-02-19T08:30:00+03:00
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148525/48/1485254836_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_abcd00c8049aed57981fb4cf4ea3150f.jpg
https://ria.ru/20260218/sneg-2075217946.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148525/48/1485254836_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_f6be9ca96320832c1f3180782e8ab1e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Синоптик рассказал, вернутся ли в Москву морозы этой зимой
Синоптик Тишковец: сильные морозы не вернутся в Москву этой зимой