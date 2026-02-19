Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, вернутся ли в Москву морозы этой зимой - РИА Новости, 19.02.2026
08:30 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/moskva-2075377900.html
Синоптик рассказал, вернутся ли в Москву морозы этой зимой
Синоптик рассказал, вернутся ли в Москву морозы этой зимой - РИА Новости, 19.02.2026
Синоптик рассказал, вернутся ли в Москву морозы этой зимой
Сильные морозы не вернутся в Москву этой зимой, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.02.2026
москва
2026
москва, погода
Москва, Погода
Синоптик рассказал, вернутся ли в Москву морозы этой зимой

Синоптик Тишковец: сильные морозы не вернутся в Москву этой зимой

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сильные морозы не вернутся в Москву этой зимой, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Все указывает на то, что ледниковый период в Центральной России завершился, и крепкие морозы в этом сезоне уже не вернутся", - рассказал Тишковец.
Синоптик также добавил, что в Москве "мороз смягчится", аномального холода больше не предвидится, и температурный фон уже в четверг вернется в свое климатическое русло.
