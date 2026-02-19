Самые высокие сугробы с начала зимы вырастут в Москве, рассказал синоптик

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Самые высокие сугробы с начала зимы вырастут в Москве, высота снежного покрова повысится до 87 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Высота снежного покрова повысится на 32 сантиметра и достигнет: на ВДНХ - 75 сантиметров, на Балчуге - 83 сантиметров, Тушино - 84 сантиметров, МГУ - 87 сантиметров. Это будут самые большие сугробы с начала зимы, что вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 сантиметров", - рассказал Тишковец

Он отметил, что таким образом, в четверг будет побит рекорд сугробов для 19 февраля - прежний максимум составляет 66 сантиметров и был зафиксирован в 2024 году.