"Неделя керлинга" состоится в Москве с 23 февраля по 1 марта

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Неделя керлинга" пройдет с 23 февраля по 1 марта в Москве, москвичи и гости столицы смогут принять участие в активностях городского спортивного проекта, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора события.

Будут организованы мини-турниры, игровые сессии, интерактивные зоны и бесплатные ознакомительные занятия по основам керлинга, где каждый участник сможет пройти обучение у инструкторов и сыграть в керлинг вместе с друзьями. В программе также мастер-классы от профессиональных спортсменов, которые объяснят технику и поделятся приемами точного и выверенного броска.

Игровые зоны откроются сразу в нескольких районах столицы: в парке "Ходынское поле", в Измайлово, на Северном речном вокзале и на ВДНХ. Все посетители на время игры смогут получить весь необходимый инвентарь: камни, щетки и слайдеры. Также на каждой локации будут работать профессиональные инструкторы, которые помогут разобраться в азах спорта.

Зарегистрировавшихся участников "Недели керлинга" ждут не только тренировки и игры, но и мини-турниры, которые пройдут на всех площадках мероприятия. Победители этих соревнований примут участие в большом турнире "Народный керлинг", который состоится 27 февраля в керлинг-клубе "Новая Лига".