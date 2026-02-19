Рейтинг@Mail.ru
"Неделя керлинга" состоится в Москве с 23 февраля по 1 марта - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 19.02.2026 (обновлено: 11:03 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/moskva-2075264801.html
"Неделя керлинга" состоится в Москве с 23 февраля по 1 марта
"Неделя керлинга" состоится в Москве с 23 февраля по 1 марта - РИА Новости, 19.02.2026
"Неделя керлинга" состоится в Москве с 23 февраля по 1 марта
"Неделя керлинга" пройдет с 23 февраля по 1 марта в Москве, москвичи и гости столицы смогут принять участие в активностях городского спортивного проекта,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:00:00+03:00
2026-02-19T11:03:00+03:00
москва
северный речной вокзал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075256562_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_883975a4f55cba500634ff1498388a06.jpg
https://ria.ru/20260115/luzhniki-2068159596.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075256562_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_df1cec88f1da3ecc9cce4cad31d43380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, северный речной вокзал
Москва, Северный Речной вокзал
"Неделя керлинга" состоится в Москве с 23 февраля по 1 марта

Москвичи смогут поучаствовать в "Неделе керлинга" с 23 февраля по 1 марта

© Фото : пресс-служба департамента спорта Москвы"Неделя керлинга" в Москве
Неделя керлинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : пресс-служба департамента спорта Москвы
"Неделя керлинга" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Неделя керлинга" пройдет с 23 февраля по 1 марта в Москве, москвичи и гости столицы смогут принять участие в активностях городского спортивного проекта, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора события.
Будут организованы мини-турниры, игровые сессии, интерактивные зоны и бесплатные ознакомительные занятия по основам керлинга, где каждый участник сможет пройти обучение у инструкторов и сыграть в керлинг вместе с друзьями. В программе также мастер-классы от профессиональных спортсменов, которые объяснят технику и поделятся приемами точного и выверенного броска.
Игровые зоны откроются сразу в нескольких районах столицы: в парке "Ходынское поле", в Измайлово, на Северном речном вокзале и на ВДНХ. Все посетители на время игры смогут получить весь необходимый инвентарь: камни, щетки и слайдеры. Также на каждой локации будут работать профессиональные инструкторы, которые помогут разобраться в азах спорта.
Зарегистрировавшихся участников "Недели керлинга" ждут не только тренировки и игры, но и мини-турниры, которые пройдут на всех площадках мероприятия. Победители этих соревнований примут участие в большом турнире "Народный керлинг", который состоится 27 февраля в керлинг-клубе "Новая Лига".
Участие во всех активностях бесплатное. Регистрация на мастер классы и игровые сессии открыта на официальном сайте проекта.
Мультимедийный каток в Лужниках - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Мультимедийный каток в "Лужниках"
15 января, 19:09
 
МоскваСеверный Речной вокзал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала