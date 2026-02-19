https://ria.ru/20260219/moskva-2075264801.html
"Неделя керлинга" состоится в Москве с 23 февраля по 1 марта
"Неделя керлинга" состоится в Москве с 23 февраля по 1 марта
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Неделя керлинга" пройдет с 23 февраля по 1 марта в Москве, москвичи и гости столицы смогут принять участие в активностях городского спортивного проекта, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора события.
Будут организованы мини-турниры, игровые сессии, интерактивные зоны и бесплатные ознакомительные занятия по основам керлинга, где каждый участник сможет пройти обучение у инструкторов и сыграть в керлинг вместе с друзьями. В программе также мастер-классы от профессиональных спортсменов, которые объяснят технику и поделятся приемами точного и выверенного броска.
Игровые зоны откроются сразу в нескольких районах столицы: в парке "Ходынское поле", в Измайлово, на Северном речном вокзале и на ВДНХ. Все посетители на время игры смогут получить весь необходимый инвентарь: камни, щетки и слайдеры. Также на каждой локации будут работать профессиональные инструкторы, которые помогут разобраться в азах спорта.
Зарегистрировавшихся участников "Недели керлинга" ждут не только тренировки и игры, но и мини-турниры, которые пройдут на всех площадках мероприятия. Победители этих соревнований примут участие в большом турнире "Народный керлинг", который состоится 27 февраля в керлинг-клубе "Новая Лига".
Участие во всех активностях бесплатное. Регистрация на мастер классы и игровые сессии открыта на официальном сайте проекта.