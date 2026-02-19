ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт, когда через приложение данные карты перехватываются и передаются уже мошеннику на его устройства для обналичивания средств банкоматов или каких-то других устройств, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Активное использование так называемых NFC-гейт-схем, когда через приложение данные карты перехватываются и передаются уже мошеннику на его устройства для обналичивания средств банкоматов или каких-то других устройств", - сказала она, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".