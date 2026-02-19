https://ria.ru/20260219/moshenniki-2075387666.html
Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт
технологии
центральный банк рф (цб рф)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт, когда через приложение данные карты перехватываются и передаются уже мошеннику на его устройства для обналичивания средств банкоматов или каких-то других устройств, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Активное использование так называемых NFC-гейт-схем, когда через приложение данные карты перехватываются и передаются уже мошеннику на его устройства для обналичивания средств банкоматов или каких-то других устройств", - сказала она, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
ЦБ РФ
с начала 2025 года фиксирует активизацию данных схем. При этом Бакина указала, что Национальная система платежных карт (НСПК) разработала меры защиты, которые позволяют "практически победить эту проблему". Но потери от данной мошеннической схемы были достаточно значительные, отметила она.