Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/moshenniki-2075387666.html
Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт
Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт - РИА Новости, 19.02.2026
Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт
Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт, когда через приложение данные карты перехватываются и передаются уже мошеннику на его устройства для... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T09:41:00+03:00
2026-02-19T09:41:00+03:00
технологии
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_8c3875705059bec606d24b88b2805b8c.jpg
https://ria.ru/20260219/rossijane-2075381651.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_231:0:2631:1800_1920x0_80_0_0_5093445f48ff421aa2df8b65f75661ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт

Банк России: мошенники стали использовать схемы NFC-гейт

© Fotolia / pressmaster Покупка в интернете с помощью карты
Покупка в интернете с помощью карты - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Fotolia / pressmaster
Покупка в интернете с помощью карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт, когда через приложение данные карты перехватываются и передаются уже мошеннику на его устройства для обналичивания средств банкоматов или каких-то других устройств, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Активное использование так называемых NFC-гейт-схем, когда через приложение данные карты перехватываются и передаются уже мошеннику на его устройства для обналичивания средств банкоматов или каких-то других устройств", - сказала она, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
ЦБ РФ с начала 2025 года фиксирует активизацию данных схем. При этом Бакина указала, что Национальная система платежных карт (НСПК) разработала меры защиты, которые позволяют "практически победить эту проблему". Но потери от данной мошеннической схемы были достаточно значительные, отметила она.
Телефонный аппарат - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны
Вчера, 09:09
 
ТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала