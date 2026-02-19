ЦБ предупредил о новом виде мошенничества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Мошенники ищут способы использовать банки маркетплейсов в своих целях, Банк России это видит и прорабатывает с ними потенциальные схемы с тем, чтобы купировать риски уже на самом начальном этапе, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"Еще один тренд, на который хотелось бы обратить внимание, - это в связи с развитием деятельности маркетплейсов и их банков мошенники, конечно, ищут новые способы использовать их в своих схемах", - отметила Бакина, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

Она добавила, что у этих банков есть определенная специфика их деятельности.