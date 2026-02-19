Рейтинг@Mail.ru
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества - РИА Новости, 19.02.2026
09:41 19.02.2026
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества
Мошенники ищут способы использовать банки маркетплейсов в своих целях, Банк России это видит и прорабатывает с ними потенциальные схемы с тем, чтобы купировать... РИА Новости, 19.02.2026
2026
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Бакина: мошенники ищут способы использовать банки маркетплейсов в своих целях

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Мошенники ищут способы использовать банки маркетплейсов в своих целях, Банк России это видит и прорабатывает с ними потенциальные схемы с тем, чтобы купировать риски уже на самом начальном этапе, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
"Еще один тренд, на который хотелось бы обратить внимание, - это в связи с развитием деятельности маркетплейсов и их банков мошенники, конечно, ищут новые способы использовать их в своих схемах", - отметила Бакина, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
Она добавила, что у этих банков есть определенная специфика их деятельности.
"Очень активно с ними прорабатываем и риски, и потенциальные схемы с тем, чтобы их купировать уже на самом начальном этапе, предотвратив возможность вывода похищенных средств", - добавила глава департамента ЦБ.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Банк России предупредил о новом виде мошенничества
23 сентября 2025, 09:51
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
