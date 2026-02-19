Медведев рассказал, как привлекать молодежь к техническим специальностям

"Вот здесь и молодые люди, и постарше говорили о том, что их учат-учат чему-то, а на самом деле это всё не нужно. Так вот только работодатель и может определить эти параметры, и чем теснее связка между средним профессиональным учебным заведением или высшим учебным заведением, тем более востребованной является та или иная профессия", - сказал Медведев.