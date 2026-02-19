Медведев рассказал, как привлекать молодежь к техническим специальностям

https://ria.ru/20260219/molodezh-2075559189.html
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что для молодежи в технических специальностях главное, чтобы работа была интересной и зарплата - достойной.
"Если говорить о том, чтобы молодые люди приходили и получали среднее профессиональное образование, в принципе, на самом деле, самое главное вот что: чтобы было интересно и чтобы зарплата была нормальная. Вот если два этих фактора присутствуют, то наши профессиональные технические учебные заведения пустовать не будут", - сказал Медведев
в ходе Первого отраслевого окружного форума партии "Есть результат!" в Екатеринбурге
Как отметил председатель партии, чтобы заведения среднего профессионального образования превратить в высокоэффективные, нужно обеспечить прямую связь между работодателем и учебным заведением.
"Вот здесь и молодые люди, и постарше говорили о том, что их учат-учат чему-то, а на самом деле это всё не нужно. Так вот только работодатель и может определить эти параметры, и чем теснее связка между средним профессиональным учебным заведением или высшим учебным заведением, тем более востребованной является та или иная профессия", - сказал Медведев.