Рейтинг@Mail.ru
Апелляционная палата Кишинева освободила мэра села Деренеу - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/moldaviya-2075588237.html
Апелляционная палата Кишинева освободила мэра села Деренеу
Апелляционная палата Кишинева освободила мэра села Деренеу - РИА Новости, 19.02.2026
Апелляционная палата Кишинева освободила мэра села Деренеу
Апелляционная палата Кишинева постановила освободить мэра села Деренеу Василия Ревенко, который был задержан после конфликта на фоне насильственной передачи... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:20:00+03:00
2026-02-19T19:20:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
румынская православная церковь
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981699519_0:63:1342:818_1920x0_80_0_0_3043798e3970999413f6cf4f020d4313.jpg
https://ria.ru/20250706/tserkov-2027548528.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981699519_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_46fa33a20902d1e56f347ef7e979b5a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, румынская православная церковь, русская православная церковь
В мире, Молдавия, Кишинев, Румынская православная церковь, Русская православная церковь
Апелляционная палата Кишинева освободила мэра села Деренеу

Мэра села Деренеу освободили после задержания из-за скандал вокруг церкви

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева постановила освободить мэра села Деренеу Василия Ревенко, который был задержан после конфликта на фоне насильственной передачи местного прихода под управление Румынской православной церкви, говорится в решении суда.
Полиция Молдавии 10 февраля сообщала о задержании четырех человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Задержанные были отпущены 13 февраля под подписку о невыезде. Прокуратура настаивала на их аресте.
«

"Суд постановил отклонить как необоснованный запрос прокурора в отношении Ревенко Василия, поддержать решение суда города Страшены от 13 февраля", - говорится в решении суда.

Еще один задержанный житель села был также освобожден, двое других выпущены под подписку о невыезде.
Православная церковь Молдавии – самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и около 10–20% православных верующих; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Румынские священники не пустили в храм нового настоятеля
6 июля 2025, 22:23
 
В миреМолдавияКишиневРумынская православная церковьРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала