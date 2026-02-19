Апелляционная палата Кишинева освободила мэра села Деренеу

КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева постановила освободить мэра села Деренеу Василия Ревенко, который был задержан после конфликта на фоне насильственной передачи местного прихода под управление Румынской православной церкви, говорится в решении суда.

"Суд постановил отклонить как необоснованный запрос прокурора в отношении Ревенко Василия, поддержать решение суда города Страшены от 13 февраля", - говорится в решении суда.

Еще один задержанный житель села был также освобожден, двое других выпущены под подписку о невыезде.