Апелляционная палата Кишинева освободила мэра села Деренеу

КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева постановила освободить мэра села Деренеу Василия Ревенко, который был задержан после конфликта на фоне насильственной передачи местного прихода под управление Румынской православной церкви, говорится в решении суда.
Полиция Молдавии 10 февраля сообщала о задержании четырех человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Задержанные были отпущены 13 февраля под подписку о невыезде. Прокуратура настаивала на их аресте.
«
"Суд постановил отклонить как необоснованный запрос прокурора в отношении Ревенко Василия, поддержать решение суда города Страшены от 13 февраля", - говорится в решении суда.
Еще один задержанный житель села был также освобожден, двое других выпущены под подписку о невыезде.
Православная церковь Молдавии – самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и около 10–20% православных верующих; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Румынские священники не пустили в храм нового настоятеля
6 июля 2025, 22:23