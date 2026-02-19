БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Разговор о многополярности в мире начат благодаря усилиям России и ее президента Владимира Путина, заявил РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" и экс-президент РС БиГ Милорад Додик.

По его словам, теперь, когда на международных площадках ведутся разговоры о том, что мир меняется, перестает быть однополярным и становится многополярным, иногда забывают о причинах.