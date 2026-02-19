Рейтинг@Mail.ru
Разговор о многополярности в мире начат благодаря России, заявил Додик - РИА Новости, 19.02.2026
06:48 19.02.2026
Разговор о многополярности в мире начат благодаря России, заявил Додик
Разговор о многополярности в мире начат благодаря России, заявил Додик - РИА Новости, 19.02.2026
Разговор о многополярности в мире начат благодаря России, заявил Додик
Разговор о многополярности в мире начат благодаря усилиям России и ее президента Владимира Путина, заявил РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской... РИА Новости, 19.02.2026
в мире, россия, москва, америка, владимир путин, дмитрий киселев, милорад додик
В мире, Россия, Москва, Америка, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Милорад Додик
Разговор о многополярности в мире начат благодаря России, заявил Додик

Милорад Додик: разговор о многополярности в мире начат благодаря усилиям России

БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Разговор о многополярности в мире начат благодаря усилиям России и ее президента Владимира Путина, заявил РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" и экс-президент РС БиГ Милорад Додик.
По его словам, теперь, когда на международных площадках ведутся разговоры о том, что мир меняется, перестает быть однополярным и становится многополярным, иногда забывают о причинах.
"Если бы не было борьбы России и президента Путина, который поддерживает равноправный мир, вопрос – велась ли бы сейчас борьба за многополярность", - отметил Додик.
В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" в феврале генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев показал речь президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, где российский лидер "выдвинул многополярность как практический и нравственный ориентир в мировой политике".
Путин ранее заявлял, что Москва неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности, предлагая варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех - в Америке, Европе, Азии, во всем мире.
Россия побеждает в СВО ради создания многополярного мира, заявил Додик
Заголовок открываемого материала