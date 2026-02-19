Появились новые детали ЧП с крышей в Липецкой области

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Состояние четверых пострадавших в Липецкой области тяжелое, еще четверых - средней тяжести, они получают всю необходимую помощь, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об обрушении крыши одного из цехов на предприятии "Моторинвест". Предварительная причина – скопление снега. Спасатели извлекли шесть человек из-под завалов, под рухнувшей крышей все еще находятся люди. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда (статья 143 УК РФ).
"По четверым пострадавшим в Липецкой области, которые находятся в тяжелом состоянии, будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Состояние еще четверых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Все они получают всю необходимую помощь в больницах региона в полном объеме", - сказал журналистам Кузнецов.
