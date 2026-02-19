Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назначил Лигомина замминистра труда и соцзащиты - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/mishustin-2075615227.html
Мишустин назначил Лигомина замминистра труда и соцзащиты
Мишустин назначил Лигомина замминистра труда и соцзащиты - РИА Новости, 19.02.2026
Мишустин назначил Лигомина замминистра труда и соцзащиты
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил на должность замминистра труда и социальной защиты Дмитрия Лигомину, который до этого возглавлял в министерстве... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T21:00:00+03:00
2026-02-19T21:00:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075613714_0:225:2048:1377_1920x0_80_0_0_24722ba4cfa425237fa408b5b5eae13d.jpg
https://ria.ru/20260219/mishustin-2075536584.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075613714_0:228:2048:1764_1920x0_80_0_0_2366261aac52aed3111ebd0beaabee57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назначил Лигомина замминистра труда и соцзащиты

Мишустин назначил Дмитрия Лигомина замминистра труда и соцзащиты

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Лигомина
Дмитрий Лигомина - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дмитрий Лигомина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил на должность замминистра труда и социальной защиты Дмитрия Лигомину, который до этого возглавлял в министерстве департамент по делам инвалидов.
Соответствующее распоряжение, подписанное Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Лигомину Дмитрия Витальевича заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации", - указано в документе.
Лигомина с 2020 года был директором департамента по делам инвалидов Минтруда России.
Премьер министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мишустин призвал устранять барьеры, мешающие развитию экономики и бизнеса
Вчера, 16:54
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала