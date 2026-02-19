https://ria.ru/20260219/mishustin-2075615227.html
Мишустин назначил Лигомина замминистра труда и соцзащиты
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил на должность замминистра труда и социальной защиты Дмитрия Лигомину, который до этого возглавлял в министерстве... РИА Новости, 19.02.2026
