Правительство обновило перечень объектов по госпрограмме "Строительство" - РИА Новости, 19.02.2026
16:43 19.02.2026 (обновлено: 16:44 19.02.2026)
Правительство обновило перечень объектов по госпрограмме "Строительство"
строительство
россия
обнинск
царское село
михаил мишустин
иммануил кант
россия
обнинск
царское село
строительство, россия, обнинск, царское село, михаил мишустин, иммануил кант
Строительство, Россия, Обнинск, Царское Село, Михаил Мишустин, Иммануил Кант
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кабмин РФ обновил перечень объектов инфраструктуры, которые создадут в рамках госпрограммы "Строительство" в ближайшие пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Утвержден обновленный перечень объектов капитального строительства, который планируется реализовать в течение ближайших пяти лет", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
По его словам, уже в текущем году будет завершено создание кампусов Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и Новосибирского национального исследовательского государственного университета, реконструкция клиники Медицинского радиологического научного центра в Обнинске и комплекса зданий Федоровского городка в Царском селе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путину рассказали о строительстве Смоленского областного онкодиспансера
СтроительствоРоссияОбнинскЦарское СелоМихаил МишустинИммануил Кант
 
 
