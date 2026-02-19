https://ria.ru/20260219/mishustin-2075532850.html
Правительство обновило перечень объектов по госпрограмме "Строительство"
Правительство обновило перечень объектов по госпрограмме "Строительство" - РИА Новости, 19.02.2026
Правительство обновило перечень объектов по госпрограмме "Строительство"
Кабмин РФ обновил перечень объектов инфраструктуры, которые создадут в рамках госпрограммы "Строительство" в ближайшие пять лет, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:43:00+03:00
2026-02-19T16:43:00+03:00
2026-02-19T16:44:00+03:00
строительство
россия
обнинск
царское село
михаил мишустин
иммануил кант
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001562_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_a929640e950592e0e9b943450efd5af4.jpg
https://ria.ru/20260218/onkodispanser-2075294750.html
россия
обнинск
царское село
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001562_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_c64206365dd8cfd31660659c740da548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, россия, обнинск, царское село, михаил мишустин, иммануил кант
Строительство, Россия, Обнинск, Царское Село, Михаил Мишустин, Иммануил Кант
Правительство обновило перечень объектов по госпрограмме "Строительство"
Мишустин: кабмин обновил перечень объектов по госпрограмме "Строительство"