В Минпромторге рассказали о популярности подтверждения возраста в Max - РИА Новости, 19.02.2026
11:21 19.02.2026
В Минпромторге рассказали о популярности подтверждения возраста в Max
В Минпромторге рассказали о популярности подтверждения возраста в Max

Минпромторг: подтверждением возраста через Max воспользовались более 1 млн раз

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подтверждение возраста при покупке товаров 18+ с помощью платформы Max пользуется популярностью у россиян: этим функционалом в российском ритейле воспользовались уже более 1 миллиона раз, и эта цифра ежедневно увеличивается, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года, тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Затем к ним присоединились "Магнит", "Лента", "Дикси", "Ашан" и другие.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Более двух миллионов россиян оформили цифровой ID в Max
18 февраля, 14:26
"Мы видим, что функционал подтверждения возраста для покупки товаров 18+ с помощью мессенджера Max пользуется большой популярностью. Мы зафиксировали более 1 миллиона транзакций с подтверждением возраста с помощью приложения, и эта цифра растет ежедневно. Это говорит о том, что российский ритейл является отличной площадкой для внедрения новых технологий, которые действительно делают удобнее процесс купли-продажи", - отметил Чекушов.
Он добавил, что на сегодня возможности мессенджера Max реализуются в 18 крупнейших ритейлерах страны, в более 70 тысячах магазинов. Не так давно была запущена еще одна функция на платформе - подтверждение статуса пенсионера.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Мурашко сообщил о возможности закрыть больничный через Max
16 февраля, 19:56
 
