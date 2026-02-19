В Минпромторге рассказали о популярности подтверждения возраста в Max

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подтверждение возраста при покупке товаров 18+ с помощью платформы Max пользуется популярностью у россиян: этим функционалом в российском ритейле воспользовались уже более 1 миллиона раз, и эта цифра ежедневно увеличивается, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года, тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов " Пятерочка " и "Перекресток". Затем к ним присоединились "Магнит", "Лента", " Дикси ", " Ашан " и другие.

"Мы видим, что функционал подтверждения возраста для покупки товаров 18+ с помощью мессенджера Max пользуется большой популярностью. Мы зафиксировали более 1 миллиона транзакций с подтверждением возраста с помощью приложения, и эта цифра растет ежедневно. Это говорит о том, что российский ритейл является отличной площадкой для внедрения новых технологий, которые действительно делают удобнее процесс купли-продажи", - отметил Чекушов.