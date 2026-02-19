https://ria.ru/20260219/minpromtorg-2075416515.html
В Минпромторге рассказали о популярности подтверждения возраста в Max
В Минпромторге рассказали о популярности подтверждения возраста в Max - РИА Новости, 19.02.2026
В Минпромторге рассказали о популярности подтверждения возраста в Max
Подтверждение возраста при покупке товаров 18+ с помощью платформы Max пользуется популярностью у россиян: этим функционалом в российском ритейле... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:21:00+03:00
2026-02-19T11:21:00+03:00
2026-02-19T11:21:00+03:00
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072775114_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f8900fcc2e7eeccefaae87f5cf6d2c74.jpg
https://ria.ru/20260218/max-2075209581.html
https://ria.ru/20260216/max-2074796160.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072775114_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_096995f63e1fe5cb0c3a6e437e2b832d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге рассказали о популярности подтверждения возраста в Max
Минпромторг: подтверждением возраста через Max воспользовались более 1 млн раз
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подтверждение возраста при покупке товаров 18+ с помощью платформы Max пользуется популярностью у россиян: этим функционалом в российском ритейле воспользовались уже более 1 миллиона раз, и эта цифра ежедневно увеличивается, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года, тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка
" и "Перекресток". Затем к ним присоединились "Магнит", "Лента", "Дикси
", "Ашан
" и другие.
"Мы видим, что функционал подтверждения возраста для покупки товаров 18+ с помощью мессенджера Max пользуется большой популярностью. Мы зафиксировали более 1 миллиона транзакций с подтверждением возраста с помощью приложения, и эта цифра растет ежедневно. Это говорит о том, что российский ритейл является отличной площадкой для внедрения новых технологий, которые действительно делают удобнее процесс купли-продажи", - отметил Чекушов.
Он добавил, что на сегодня возможности мессенджера Max реализуются в 18 крупнейших ритейлерах страны, в более 70 тысячах магазинов. Не так давно была запущена еще одна функция на платформе - подтверждение статуса пенсионера.