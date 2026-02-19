Рейтинг@Mail.ru
НАБУ: Миндич с помощью связей удерживал экс-министра энергетики во власти - РИА Новости, 19.02.2026
16:02 19.02.2026
НАБУ: Миндич с помощью связей удерживал экс-министра энергетики во власти
НАБУ: Миндич с помощью связей удерживал экс-министра энергетики во власти
Соратник Владимира Зеленского, основной фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич через связи в высших органах власти обеспечивал... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:02:00+03:00
2026-02-19T16:02:00+03:00
украина
НАБУ: Миндич с помощью связей удерживал экс-министра энергетики во власти

Тимур Миндич
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Соратник Владимира Зеленского, основной фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич через связи в высших органах власти обеспечивал сохранение ключевой роли экс-министра энергетики Германа Галущенко и других подконтрольных ему лиц в кабмине, сообщил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Абакумов.
"Карлсон" (так между собой фигуранты дела называли Миндича – ред.) через связи в высших органах госвласти обеспечивал сохранение ключевой роли "Сигизмунда" (Галущенко – ред.) и других подконтрольных ему лиц в кабмине, а также внешнюю стойкость преступной организации", - рассказал Абакумов.
НАБУ в ноябре сообщило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле экс-министра энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике
Вчера, 14:23
 
