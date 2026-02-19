НАБУ: Миндич с помощью связей удерживал экс-министра энергетики во власти

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Соратник Владимира Зеленского, основной фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич через связи в высших органах власти обеспечивал сохранение ключевой роли экс-министра энергетики Германа Галущенко и других подконтрольных ему лиц в кабмине, сообщил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Абакумов.