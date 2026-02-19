https://ria.ru/20260219/mindich-2075513838.html
НАБУ: Миндич с помощью связей удерживал экс-министра энергетики во власти
НАБУ: Миндич с помощью связей удерживал экс-министра энергетики во власти - РИА Новости, 19.02.2026
НАБУ: Миндич с помощью связей удерживал экс-министра энергетики во власти
Соратник Владимира Зеленского, основной фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич через связи в высших органах власти обеспечивал... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:02:00+03:00
2026-02-19T16:02:00+03:00
2026-02-19T16:02:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_12:0:901:500_1920x0_80_0_0_416d5aed776c54c48d449518560f9389.jpg
https://ria.ru/20260219/galuschenko-2075482630.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_159:0:826:500_1920x0_80_0_0_b5e73afa0998e99113fdbf81727a2571.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Дело Миндича
НАБУ: Миндич с помощью связей удерживал экс-министра энергетики во власти
Абакумов: Миндич через связи удерживал во власти Галущенко и других чиновников