МИД поблагодарил США за содействие поиску мирных развязок конфликта
Москва признательна Вашингтону за искреннее стремление содействовать поиску мирных развязок конфликта на Украине, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:14:00+03:00
2026-02-19T13:14:00+03:00
2026-02-19T13:25:00+03:00
МИД поблагодарил США за содействие поиску мирных развязок конфликта
