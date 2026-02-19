https://ria.ru/20260219/mid-2075457396.html
Путину доложили об итогах переговоров в Женеве, заявил МИД
Президенту России Владимиру Путину докладывается об итогах переговоров по Украине в Женеве, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:10:00+03:00
2026-02-19T13:10:00+03:00
2026-02-19T13:27:00+03:00
женева (город)
в мире
россия
михаил галузин
переговоры по украине в женеве — 2026
женева (город)
россия
