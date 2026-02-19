Рейтинг@Mail.ru
13:10 19.02.2026
Путину доложили об итогах переговоров в Женеве, заявил МИД
Путину доложили об итогах переговоров в Женеве, заявил МИД

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину докладывается об итогах переговоров по Украине в Женеве, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Я хотел бы вам напомнить заявление (пресс-секретаря президента РФ - ред.) Дмитрия Сергеевича Пескова вчера о том, что при первой же возможности президенту будет доложено. Процесс такого доклада, конечно же, идет", - сказал Галузин, отвечая на вопрос агентства.
Пресс-подход Мединского по итогам трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
18 февраля, 12:56
 
Женева (город)В миреРоссияМихаил ГалузинПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
