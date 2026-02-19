Рейтинг@Mail.ru
Киев не ответил на предложение создать группы по урегулированию, заявил МИД - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 19.02.2026 (обновлено: 13:18 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/mid-2075456444.html
Киев не ответил на предложение создать группы по урегулированию, заявил МИД
Киев не ответил на предложение создать группы по урегулированию, заявил МИД - РИА Новости, 19.02.2026
Киев не ответил на предложение создать группы по урегулированию, заявил МИД
Украина оставила без ответа предложение России по итогам переговоров в Стамбуле о создании трех профильных рабочих групп для урегулирования украинского... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:06:00+03:00
2026-02-19T13:18:00+03:00
россия
москва
киев
в мире
украина
стамбул
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg
https://ria.ru/20260219/mid-2075459999.html
россия
москва
киев
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_451:0:3096:1984_1920x0_80_0_0_3f8a2d894fc9610e9c1f9112c3b3446e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, киев, в мире, украина, стамбул, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Киев, В мире, Украина, Стамбул, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Киев не ответил на предложение создать группы по урегулированию, заявил МИД

МИД: Киев не ответил на предложение РФ создать рабочие группы для урегулирования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украина оставила без ответа предложение России по итогам переговоров в Стамбуле о создании трех профильных рабочих групп для урегулирования украинского конфликта, сообщили в МИД РФ.
"Мы передали украинской стороне меморандум с нашими предложениями по урегулированию, инициировали создание двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня, рабочих групп по военным, политическим и гуманитарным вопросам. Были готовы в конструктивном ключе рассмотреть идею Киева о повышении уровня делегаций. К сожалению, все эти предложения остались без ответа", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Захарова призвала США прекратить снабжать Украину оружием
Вчера, 13:17
 
РоссияМоскваКиевВ миреУкраинаСтамбулМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала