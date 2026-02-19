Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал судить об эффективности роли США в урегулировании по делам - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 19.02.2026 (обновлено: 13:20 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/mid-2075454734.html
МИД призвал судить об эффективности роли США в урегулировании по делам
МИД призвал судить об эффективности роли США в урегулировании по делам - РИА Новости, 19.02.2026
МИД призвал судить об эффективности роли США в урегулировании по делам
Российская сторона будет судить об эффективности посредничества США в украинском урегулировании по делам, но в случае если США убедят Киев идти на серьезные... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:02:00+03:00
2026-02-19T13:20:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921191450_1247:1:3040:1009_1920x0_80_0_0_c8e64c41b8d0bc92f3c293e58373dbe8.jpg
https://ria.ru/20260219/ukraina-2075427175.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921191450_1305:301:3040:1602_1920x0_80_0_0_93692c6f78004e62052ec5aa1e3b8737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, мария захарова
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Мария Захарова
МИД призвал судить об эффективности роли США в урегулировании по делам

МИД призвал судить об эффективности посредничества США в урегулировании по делам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание МИД и купол Храма Христа Спасителя в Москве
Здание МИД и купол Храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание МИД и купол Храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская сторона будет судить об эффективности посредничества США в украинском урегулировании по делам, но в случае если США убедят Киев идти на серьезные переговоры, только поприветствует это, сообщили в МИД РФ.
"Об эффективности американского посредничества будем судить, как говорится, по делам. Если команде Дональда Трампа удастся вернуть терпящий поражение на поле боя киевский режим, что называется, "с небес на землю", убедить всерьёз заняться разрешением кризиса путём переговоров, а не воинственной пропагандой – мы будем это только приветствовать", - говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой на сайте МИД.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЕС и НАТО используют Украину, заявил МИД России
Вчера, 11:51
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала