В МИД прокомментировали переговоры по Украине в Женеве
Переговоры по украинскому урегулированию, раунд которых завершился в Женеве, нацелены на результат, что требует их ведения в тишине и в спокойной обстановке,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:00:00+03:00
2026-02-19T13:00:00+03:00
2026-02-19T13:29:00+03:00
МИД: переговоры по Украине нацелены на результат и должны вестись в тишине