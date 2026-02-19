Рейтинг@Mail.ru
13:00 19.02.2026 (обновлено: 13:29 19.02.2026)
В МИД прокомментировали переговоры по Украине в Женеве
мирный план сша по украине
в мире
женева (город)
россия
михаил галузин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
переговоры по украине в женеве — 2026
мирный план сша по украине, в мире, женева (город), россия, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), переговоры по украине в женеве — 2026
Мирный план США по Украине, В мире, Женева (город), Россия, Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В МИД прокомментировали переговоры по Украине в Женеве

МИД: переговоры по Украине нацелены на результат и должны вестись в тишине

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию, раунд которых завершился в Женеве, нацелены на результат, что требует их ведения в тишине и в спокойной обстановке, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.
"Переговоры, тем более по чувствительным, острым вопросам, все-таки нацелены на результат, на достижение взаимоприемлемых решений, а значит, должны вестись в насколько возможно спокойной обстановке и в должной дипломатической тишине", - сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
Вчера, 08:00
 
