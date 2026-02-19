Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил об интересе Ближнего зарубежья к сотрудничеству с Россией
12:52 19.02.2026 (обновлено: 13:24 19.02.2026)
МИД заявил об интересе Ближнего зарубежья к сотрудничеству с Россией
Россия чувствует интерес всех стран ближнего зарубежья, кроме Молдавии и Украины, к активному сотрудничеству с РФ, заявил замглавы российского МИД Михаил... РИА Новости, 19.02.2026
россия, молдавия, украина, михаил галузин, снг
Россия, Молдавия, Украина, Михаил Галузин, СНГ
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание МИД и купол Храма Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание МИД и купол Храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия чувствует интерес всех стран ближнего зарубежья, кроме Молдавии и Украины, к активному сотрудничеству с РФ, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
"Конечно, за исключением, наверное, Украины и Молдавии, которые, как уже в ходе сегодняшней дискуссии было справедливо констатировано, отдали свой суверенитет, как в плане внутреннего развития, так и в плане международного позиционирования Западу. На всех других направлениях я чувствую такой неподдельный, глубокий и растущий интерес со стороны всех государств СНГ к активному поступательному, динамичному развитию всего комплекса отношений с Россией", - сказал Галузин на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
МИД обвинил Запад в попытках создать вызовы безопасности на Южном Кавказе
Россия, Молдавия, Украина, Михаил Галузин, СНГ
 
 
