Россия жизненно заинтересована в странах СНГ, заявили в МИД
12:31 19.02.2026 (обновлено: 12:41 19.02.2026)
Россия жизненно заинтересована в странах СНГ, заявили в МИД
Россия и страны СНГ жизненно заинтересованы друг в друге, отношения с ними отличаются от связей с другими странами с учетом теснейших исторических уз, рассказал РИА Новости, 19.02.2026
Россия жизненно заинтересована в странах СНГ, заявили в МИД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия и страны СНГ жизненно заинтересованы друг в друге, отношения с ними отличаются от связей с другими странами с учетом теснейших исторических уз, рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Конечно, наполнение этих отношений во многом отличается от классических зарубежных стран, потому что... мы жизненно заинтересованы друг в друге. Мы не где-то в отдалении. Мы граничим, у нас общая история и мириады уз, нас связывающих", - сказал Галузин на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Россия уважает суверенитет стран СНГ, заявили в МИД
© 2026 МИА «Россия сегодня»
