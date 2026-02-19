https://ria.ru/20260219/mid-2075430151.html
МИД обвинил Запад в попытках создать вызовы безопасности на Южном Кавказе
Запад пытается создавать вызовы безопасности России на таких направлениях, как Закавказье и Средняя Азия, рассказал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:01:00+03:00
2026-02-19T12:01:00+03:00
2026-02-19T12:15:00+03:00
