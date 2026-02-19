https://ria.ru/20260219/mid-2075429965.html
Россия видит необходимость партнерства со странами СНГ, заявили в МИД
Россия видит необходимость тесного партнерства со странами СНГ, в том числе в вопросах безопасности, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 19.02.2026
