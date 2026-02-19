https://ria.ru/20260219/mid-2075428256.html
Россия уважает суверенитет стран СНГ, заявили в МИД
Россия уважает суверенитет стран СНГ и именно с этой позиции развивает отношения союзничества с подавляющим большинством этих государств, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 19.02.2026
МИД: Россия развивает отношения со странами СНГ с позиции уважения суверенитета
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Россия уважает суверенитет стран СНГ и именно с этой позиции развивает отношения союзничества с подавляющим большинством этих государств, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы полностью уважаем суверенитет, независимость этих государств (стран СНГ – ред.). Мы как раз с позиции суверенного равенства развиваем отношения союзничества и партнерства с подавляющим большинством этих государств", - заявил он на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Галузин также выразил согласие с позицией, что в регионе Ближнего зарубежья присутствуют разнонаправленные и противоречивые тенденции и подчеркнул, что в странах, которые ранее были частью СССР, но пошли по пути сближения с Западом, встречаются самые жесткие вызовы российским интересам.