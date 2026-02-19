Россия уважает суверенитет стран СНГ, заявили в МИД

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Россия уважает суверенитет стран СНГ и именно с этой позиции развивает отношения союзничества с подавляющим большинством этих государств, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы полностью уважаем суверенитет, независимость этих государств (стран СНГ – ред.). Мы как раз с позиции суверенного равенства развиваем отношения союзничества и партнерства с подавляющим большинством этих государств", - заявил он на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".