https://ria.ru/20260219/mid-2075427380.html
В МИД рассказали о вызовах для России из-за сдачи странами СНГ суверенитета
В МИД рассказали о вызовах для России из-за сдачи странами СНГ суверенитета - РИА Новости, 19.02.2026
В МИД рассказали о вызовах для России из-за сдачи странами СНГ суверенитета
Россия имеет дело с серьезными вызовами в результате сдачи некоторыми странами СНГ своего суверенитета, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:53:00+03:00
2026-02-19T11:53:00+03:00
2026-02-19T12:04:00+03:00
в мире
россия
снг
михаил галузин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260219/nato-2075406223.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, снг, михаил галузин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, СНГ, Михаил Галузин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
В МИД рассказали о вызовах для России из-за сдачи странами СНГ суверенитета
МИД: РФ столкнулась с вызовами из-за сдачи странами СНГ своего суверенитета