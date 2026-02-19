МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Неонацизм на Украине представляет угрозу всему мировому сообществу и является препятствием для установления стабильности на европейском континенте, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

По словам Грушко , по своей жестокости режим Зеленского и его боевики уже давно превзошли своих кумиров из Третьего рейха.

"Показательно, что нынешние бандеровцы истребляют мирное население на тех же территориях, которые были оккупированы нацистами. Причем делают это с той же символикой, которая сегодня наносится на эмблемы подразделениями ВСУ ", - сказал Грушко, выступая на конференции Российского исторического общества

Он подчеркнул, что на Западе все это предпочитают не замечать и, по сути, говорят о том, что эти нацистские практики являются "проявлением выбора влиться в европейскую семью".