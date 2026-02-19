https://ria.ru/20260219/mid-2075418526.html
В МИД назвали неонацизм на Украине угрозой мировому сообществу
В МИД назвали неонацизм на Украине угрозой мировому сообществу - РИА Новости, 19.02.2026
В МИД назвали неонацизм на Украине угрозой мировому сообществу
Неонацизм на Украине представляет угрозу всему мировому сообществу и является препятствием для установления стабильности на европейском континенте, заявил... РИА Новости, 19.02.2026
украина
россия
В МИД назвали неонацизм на Украине угрозой мировому сообществу
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Неонацизм на Украине представляет угрозу всему мировому сообществу и является препятствием для установления стабильности на европейском континенте, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
По словам Грушко
, по своей жестокости режим Зеленского и его боевики уже давно превзошли своих кумиров из Третьего рейха.
"Показательно, что нынешние бандеровцы истребляют мирное население на тех же территориях, которые были оккупированы нацистами. Причем делают это с той же символикой, которая сегодня наносится на эмблемы подразделениями ВСУ
", - сказал Грушко, выступая на конференции Российского исторического общества
.
Он подчеркнул, что на Западе все это предпочитают не замечать и, по сути, говорят о том, что эти нацистские практики являются "проявлением выбора влиться в европейскую семью".
"Сегодня украинский неонацизм представляет угрозу не только местному населению, но и международному сообществу в целом, непосредственно препятствует установлению стабильности на европейском континенте, выстраиванию архитектуры равной и неделимой безопасности", - констатировал Грушко.