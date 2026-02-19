Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали неонацизм на Украине угрозой мировому сообществу - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/mid-2075418526.html
В МИД назвали неонацизм на Украине угрозой мировому сообществу
В МИД назвали неонацизм на Украине угрозой мировому сообществу - РИА Новости, 19.02.2026
В МИД назвали неонацизм на Украине угрозой мировому сообществу
Неонацизм на Украине представляет угрозу всему мировому сообществу и является препятствием для установления стабильности на европейском континенте, заявил... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:25:00+03:00
2026-02-19T11:25:00+03:00
в мире
украина
россия
александр грушко
вооруженные силы украины
российское историческое общество
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_381:437:3071:1950_1920x0_80_0_0_5b918713b7ff5b70cd1011ab16620335.jpg
https://ria.ru/20260213/mironov-2074189925.html
https://ria.ru/20260210/neonatsizm-2073454914.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_603:327:2898:2048_1920x0_80_0_0_f8f65234406976c1f70fa480e0772040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, александр грушко, вооруженные силы украины, российское историческое общество, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Александр Грушко, Вооруженные силы Украины, Российское историческое общество, Мирный план США по Украине
В МИД назвали неонацизм на Украине угрозой мировому сообществу

Грушко: неонацизм на Украине препятствует установлению стабильности в Европе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Неонацизм на Украине представляет угрозу всему мировому сообществу и является препятствием для установления стабильности на европейском континенте, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
По словам Грушко, по своей жестокости режим Зеленского и его боевики уже давно превзошли своих кумиров из Третьего рейха.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Миронов заявил о неонацистской диктатуре на Украине
13 февраля, 15:14
"Показательно, что нынешние бандеровцы истребляют мирное население на тех же территориях, которые были оккупированы нацистами. Причем делают это с той же символикой, которая сегодня наносится на эмблемы подразделениями ВСУ", - сказал Грушко, выступая на конференции Российского исторического общества.
Он подчеркнул, что на Западе все это предпочитают не замечать и, по сути, говорят о том, что эти нацистские практики являются "проявлением выбора влиться в европейскую семью".
"Сегодня украинский неонацизм представляет угрозу не только местному населению, но и международному сообществу в целом, непосредственно препятствует установлению стабильности на европейском континенте, выстраиванию архитектуры равной и неделимой безопасности", - констатировал Грушко.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Бывшие страны "оси" перестают бороться с неонацизмом, считают в МИД
10 февраля, 14:58
 
В миреУкраинаРоссияАлександр ГрушкоВооруженные силы УкраиныРоссийское историческое обществоМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала