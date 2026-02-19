Рейтинг@Mail.ru
10:44 19.02.2026 (обновлено: 10:58 19.02.2026)
В МИД рассказали о контактах российских военных с НАТО
В МИД рассказали о контактах российских военных с НАТО
В МИД рассказали о контактах российских военных с НАТО

Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Контакты военных России и НАТО на достаточно высоком уровне происходили и при необходимости могут снова осуществляться, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"По мере необходимости такие контакты осуществлялись. На военном уровне, достаточно высоком. И если необходимо, они могут осуществляться", - сказал Грушко, отвечая на вопрос РИА Новости.
Замминистра уточнил, что такие контакты носили закрытый характер.
Вид на Рыбную деревню в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Генерал раскрыл, куда НАТО ударит в первую очередь в случае войны с Россией
17 февраля, 11:42
17 февраля, 11:42
 
