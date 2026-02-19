В МИД рассказали о контактах российских военных с НАТО

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Контакты военных России и НАТО на достаточно высоком уровне происходили и при необходимости могут снова осуществляться, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"По мере необходимости такие контакты осуществлялись. На военном уровне, достаточно высоком. И если необходимо, они могут осуществляться", - сказал Грушко, отвечая на вопрос РИА Новости.