В МИД рассказали о контактах российских военных с НАТО
В МИД рассказали о контактах российских военных с НАТО - РИА Новости, 19.02.2026
В МИД рассказали о контактах российских военных с НАТО
Контакты военных России и НАТО на достаточно высоком уровне происходили и при необходимости могут снова осуществляться, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:44:00+03:00
2026-02-19T10:44:00+03:00
2026-02-19T10:58:00+03:00
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
В МИД рассказали о контактах российских военных с НАТО
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Контакты военных России и НАТО на достаточно высоком уровне происходили и при необходимости могут снова осуществляться, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"По мере необходимости такие контакты осуществлялись. На военном уровне, достаточно высоком. И если необходимо, они могут осуществляться", - сказал Грушко, отвечая на вопрос РИА Новости.
Замминистра уточнил, что такие контакты носили закрытый характер.