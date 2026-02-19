https://ria.ru/20260219/metro-2075378039.html
На Бутовской линии метро увеличили интервалы движения
На Бутовской линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 19.02.2026
На Бутовской линии метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 19.02.2026
москва
россия
На Бутовской линии метро увеличили интервалы движения
На Бутовской линии метро увеличили интервалы для проверки инфраструктуры