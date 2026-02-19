Рейтинг@Mail.ru
На Бутовской линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 19.02.2026
08:30 19.02.2026
На Бутовской линии метро увеличили интервалы движения
На Бутовской линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 19.02.2026
На Бутовской линии метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 19.02.2026
москва
россия
https://ria.ru/20260219/moskva-2075374400.html
москва
россия
москва, россия
Москва, Россия
На Бутовской линии метро увеличили интервалы движения

На Бутовской линии метро увеличили интервалы для проверки инфраструктуры

Пассажиры в поезде метро в Москвы
Пассажиры в поезде метро в Москвы - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажиры в поезде метро в Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Бутовской линии (12) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
МоскваРоссия
 
 
