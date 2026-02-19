Рейтинг@Mail.ru
Мерц сделал резкое заявление о Путине - РИА Новости, 19.02.2026
17:33 19.02.2026
Мерц сделал резкое заявление о Путине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Rheinpfalz исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Мерц: нормализация отношений с Путиным почти невозможна

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Rheinpfalz исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным.
"Я считаю это практически невозможным", — сказал он в ответ на вопрос корреспондента.
Также он отверг возможность возобновления поставок российского газа из-за конфликта на Украине.
В январе немецкий канцлер ФРГ Фридрих Мерц также выразил надежду на восстановление отношений с Россией, а также назвал ее европейской страной.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Москвой по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
