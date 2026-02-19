https://ria.ru/20260219/merts-2075412240.html
Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Боевые действия на Украине завершатся после того, как одна из сторон конфликта будет сильно истощена, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 19.02.2026
Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Мерц: конфликт на Украине закончится после истощения одной из его сторон