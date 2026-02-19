Рейтинг@Mail.ru
Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине
11:10 19.02.2026 (обновлено: 12:33 19.02.2026)
Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Боевые действия на Украине завершатся после того, как одна из сторон конфликта будет сильно истощена, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 19.02.2026
в мире
украина
германия
женева (город)
фридрих мерц
владимир мединский
der spiegel
мирный план сша по украине
украина
германия
женева (город)
в мире, украина, германия, женева (город), фридрих мерц, владимир мединский, der spiegel, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Германия, Женева (город), Фридрих Мерц, Владимир Мединский, Der Spiegel, Мирный план США по Украине
Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Мерц: конфликт на Украине закончится после истощения одной из его сторон

© REUTERS / Jana RodenbuschКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / Jana Rodenbusch
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Боевые действия на Украине завершатся после того, как одна из сторон конфликта будет сильно истощена, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"По моей оценке, этот конфликт закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане", — приводит его слова издание Der Spiegel.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Зеленский устроил истерику в разгар переговоров в Женеве
Вчера, 10:23
Немецкий канцлер также не рассчитывает на скорое урегулирование конфликта путем переговоров.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Источник назвал место проведения следующих переговоров по Украине
Вчера, 10:42
 
В мире Украина Германия Женева (город) Фридрих Мерц Владимир Мединский Der Spiegel Мирный план США по Украине
 
 
