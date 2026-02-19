Правительство обязано трудоустраивать ветеранов СВО, заявил Медведев

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство обязано заниматься вопросами трудоустройства ветеранов СВО на промышленных предприятиях, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Это даже не договоренность с Минпромторгом, это обязанность Минпромторга, как и правительства, всем этим заниматься (обеспечением рабочими местами на промышленных предприятиях ветеранов СВО - ред.)", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что после завершения специальной военной операции бойцы будут трудоустраиваться в разные места.
«
"Только что наши товарищи выступили с очень хорошей инициативой - специальной школой мастеров, это именно рабочие профессии, которых у нас действительно где-то не хватает, где-то требуется просто повышение квалификации таких людей. И вот на этом, мне кажется, нужно будет сконцентрировать внимание и "Единой России", и профильных ведомств, включая Минпромторг", - добавил Медведев.
Председатель "Единой России" назвал рабочие профессии ключевым направлением так называемого "профессионалитета", развитием которого должны заниматься в правительстве, отметив, что партия тоже будет помогать с решением вопросов трудоустройства.