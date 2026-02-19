Рейтинг@Mail.ru
Правительство обязано трудоустраивать ветеранов СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075620935.html
Правительство обязано трудоустраивать ветеранов СВО, заявил Медведев
Правительство обязано трудоустраивать ветеранов СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
Правительство обязано трудоустраивать ветеранов СВО, заявил Медведев
Правительство обязано заниматься вопросами трудоустройства ветеранов СВО на промышленных предприятиях, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T22:19:00+03:00
2026-02-19T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
сергей стиллавин
единая россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e0ba768f763acf01b443219d591bd7b.jpg
https://ria.ru/20260212/svo-2073788384.html
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075587653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54bcd89a47d35e349125e44b6f04da29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, сергей стиллавин, единая россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Стиллавин, Единая Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Правительство обязано трудоустраивать ветеранов СВО, заявил Медведев

Медведев: правительство обязано трудоустраивать ветеранов СВО на предприятиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство обязано заниматься вопросами трудоустройства ветеранов СВО на промышленных предприятиях, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Это даже не договоренность с Минпромторгом, это обязанность Минпромторга, как и правительства, всем этим заниматься (обеспечением рабочими местами на промышленных предприятиях ветеранов СВО - ред.)", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Медведев оценил возможность отправки ветеранов СВО на предприятия ОПК
12 февраля, 00:02
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что после завершения специальной военной операции бойцы будут трудоустраиваться в разные места.
«
"Только что наши товарищи выступили с очень хорошей инициативой - специальной школой мастеров, это именно рабочие профессии, которых у нас действительно где-то не хватает, где-то требуется просто повышение квалификации таких людей. И вот на этом, мне кажется, нужно будет сконцентрировать внимание и "Единой России", и профильных ведомств, включая Минпромторг", - добавил Медведев.
Председатель "Единой России" назвал рабочие профессии ключевым направлением так называемого "профессионалитета", развитием которого должны заниматься в правительстве, отметив, что партия тоже будет помогать с решением вопросов трудоустройства.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей
Вчера, 19:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевСергей СтиллавинЕдиная РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала