Медведев призвал создавать сложные технологические устройства для ОПК - РИА Новости, 19.02.2026
22:12 19.02.2026
Медведев призвал создавать сложные технологические устройства для ОПК
Медведев призвал создавать сложные технологические устройства для ОПК
безопасность, россия, дмитрий медведев, сергей стиллавин, единая россия
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Стиллавин, Единая Россия
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. России следует работать над созданием сложных технологических устройств, используемых и в оборонной промышленности, и в гражданском секторе, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Есть и другие направления, по которым можно и должно работать. Это и новые материалы, и всякого рода сложные технологические устройства, которые могут использоваться и в гражданском секторе, и в оборонном секторе", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".
Медведев рассказал, где используются созданные для армии наработки
