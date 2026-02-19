https://ria.ru/20260219/medvedev-2075618235.html
Медведев оценил работу "Уральских локомотивов"
Медведев оценил работу "Уральских локомотивов" - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев оценил работу "Уральских локомотивов"
Работа "Уральских локомотивов" на 100% соответствует целям достижения технологического суверенитета России, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T21:42:00+03:00
россия
верхняя пышма
екатеринбург
дмитрий медведев
сергей стиллавин
уральские локомотивы
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_0:71:3015:1767_1920x0_80_0_0_623fc5328ac12cd711c4de8bfbd2a69e.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075490254.html
РИА Новости
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_645843364e4c5fb5d74ce2905c47ac79.jpg
Медведев оценил работу "Уральских локомотивов"
Медведев: работа "Уральских локомотивов" соответствует целям техсуверенитета РФ