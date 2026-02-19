Медведев оценил работу "Уральских локомотивов"

«

"На 100% соответствует", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим", отвечая на вопрос, насколько то, что делают на заводе "Уральские локомотивы", соответствует целям достижения технологического суверенитета России.