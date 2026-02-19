Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил работу "Уральских локомотивов" - РИА Новости, 19.02.2026
21:42 19.02.2026
Медведев оценил работу "Уральских локомотивов"
РИА Новости
2026
РИА Новости
Медведев оценил работу "Уральских локомотивов"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работа "Уральских локомотивов" на 100% соответствует целям достижения технологического суверенитета России, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В четверг Медведев посетил завод "Уральские локомотивы", расположенный в Верхней Пышме под Екатеринбургом.
"На 100% соответствует", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим", отвечая на вопрос, насколько то, что делают на заводе "Уральские локомотивы", соответствует целям достижения технологического суверенитета России.

Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев назвал Китай примером для России в создании ВСМ
Вчера, 14:39
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
