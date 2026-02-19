Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал проект ВСМ технологическим лидерством - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075596772.html
Медведев назвал проект ВСМ технологическим лидерством
Медведев назвал проект ВСМ технологическим лидерством - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев назвал проект ВСМ технологическим лидерством
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ)... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:30:00+03:00
2026-02-19T19:30:00+03:00
экономика
россия
зеленоград
тверь
дмитрий медведев
сергей стиллавин
михаил мишустин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974623663_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_8eb8df4499002377142dd605b48bdce4.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075490254.html
россия
зеленоград
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974623663_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e47e8a745b3c93229151072f379e3ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, зеленоград, тверь, дмитрий медведев, сергей стиллавин, михаил мишустин, единая россия, уральские локомотивы, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
Экономика, Россия, Зеленоград, Тверь, Дмитрий Медведев, Сергей Стиллавин, Михаил Мишустин, Единая Россия, Уральские локомотивы, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
Медведев назвал проект ВСМ технологическим лидерством

Медведев назвал проект ВСМ технологическим лидерством в чистом виде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) технологическим лидерством в чистом виде.
«
"Стран, которые способны производить такого рода поезда (для ВСМ - ред.), которые способны производить такие локомотивы, их немного, точно так же, как и самолеты. Поэтому это в чистом виде технологическое лидерство", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".
Строительством поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали в России занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев назвал Китай примером для России в создании ВСМ
Вчера, 14:39
 
ЭкономикаРоссияЗеленоградТверьДмитрий МедведевСергей СтиллавинМихаил МишустинЕдиная РоссияУральские локомотивыФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала