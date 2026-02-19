Рейтинг@Mail.ru
Формат народной программы прижился, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075588779.html
Формат народной программы прижился, заявил Медведев
Формат народной программы прижился, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
Формат народной программы прижился, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что формат "народной программы" прижился, он... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:20:00+03:00
2026-02-19T19:20:00+03:00
россия
екатеринбург
дмитрий медведев
сергей стиллавин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_d4cb304c0aa4dccdbe150a8fcaa11442.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075519006.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1c1fca579a9513069a0669d233aaf335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, екатеринбург, дмитрий медведев, сергей стиллавин, единая россия
Россия, Екатеринбург, Дмитрий Медведев, Сергей Стиллавин, Единая Россия
Формат народной программы прижился, заявил Медведев

Медведев: формат народной программы прижился, он работоспособен и эффективен

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что формат "народной программы" прижился, он работоспособен и эффективен.
Сергей Стиллавин в интервью для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим" спросил Медведева, означает ли составление новой народной программы в рамках форума в Екатеринбурге, что формат прижился и что таким образом можно решать многие проблемы.
«
"На все ваши вопросы отвечаю - да. Формат прижился, он работоспособен и эффективен. Поскольку мы, когда предложили эту форму, исходили из того, что программа не должна быть, как говорили классики известного учения, морфизм и ленинизм, значит, это не догма, а руководство к действию. И мы относимся к программе "Единой России" именно таким образом. Поскольку жизнь меняется, условия меняются", - ответил Медведев.
Он подчеркнул, что, когда партия выходила с народной программой в 2021 году, условия жизни были совсем иные. А также были довольно существенные сложности, связанные с коронавирусной инфекцией и различными ограничениями.
"Программа сработала. Этот инструмент себя оправдывает, и я думаю, что мы его сохраним", - заключил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россия добьется победы, заявил Медведев
Вчера, 16:13
 
РоссияЕкатеринбургДмитрий МедведевСергей СтиллавинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала