Формат народной программы прижился, заявил Медведев
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что формат "народной программы" прижился, он работоспособен и эффективен.
Сергей Стиллавин
в интервью для радиостанции "Маяк"
и платформы "Смотрим" спросил Медведева
, означает ли составление новой народной программы в рамках форума в Екатеринбурге
, что формат прижился и что таким образом можно решать многие проблемы.
«
"На все ваши вопросы отвечаю - да. Формат прижился, он работоспособен и эффективен. Поскольку мы, когда предложили эту форму, исходили из того, что программа не должна быть, как говорили классики известного учения, морфизм и ленинизм, значит, это не догма, а руководство к действию. И мы относимся к программе "Единой России
" именно таким образом. Поскольку жизнь меняется, условия меняются", - ответил Медведев.
Он подчеркнул, что, когда партия выходила с народной программой в 2021 году, условия жизни были совсем иные. А также были довольно существенные сложности, связанные с коронавирусной инфекцией и различными ограничениями.
"Программа сработала. Этот инструмент себя оправдывает, и я думаю, что мы его сохраним", - заключил Медведев.