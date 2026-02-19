https://ria.ru/20260219/medvedev-2075588018.html
Медведев назвал СВО исключительно сложным для России событием
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию исключительно сложным... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
сергей стиллавин
единая россия
безопасность
россия
2026
Медведев отметил, что СВО является для России исключительно сложным событием