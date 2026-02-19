Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075587653.html
Медведев назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей
Медведев назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал важнейшей задачей заботу об участниках специальной... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:15:00+03:00
2026-02-19T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
сергей стиллавин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_0:71:3015:1767_1920x0_80_0_0_623fc5328ac12cd711c4de8bfbd2a69e.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075547874.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_645843364e4c5fb5d74ce2905c47ac79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев, сергей стиллавин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Стиллавин, Единая Россия
Медведев назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей

Медведев назвал заботу об участниках спецоперации важнейшей задачей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал важнейшей задачей заботу об участниках специальной военной операции.
«

"Если вы говорите о стопроцентно проходных предложениях, то здесь двух мнений быть не может - сегодня это забота об участниках специальной военной операции, об их семьях, об их устройстве в жизни и целый ряд иных вопросов, связанных с регулированием последствий специальной военной операции. Это сейчас для страны важнейшая задача", - сказал он в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев назвал поддержку бойцов СВО одним из приоритетов для ЕР
Вчера, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевСергей СтиллавинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала