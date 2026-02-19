Рейтинг@Mail.ru
Медведев высказался о противостоянии Зеленского и Залужного - РИА Новости, 19.02.2026
19:13 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075587495.html
Медведев высказался о противостоянии Зеленского и Залужного
Медведев высказался о противостоянии Зеленского и Залужного - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев высказался о противостоянии Зеленского и Залужного
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что в противостоянии Владимира Зеленского и... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:13:00+03:00
2026-02-19T19:13:00+03:00
в мире
россия
украина
великобритания
владимир зеленский
валерий залужный
дмитрий медведев
единая россия
в мире, россия, украина, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, дмитрий медведев, единая россия, вооруженные силы украины, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мирный план США по Украине
Медведев высказался о противостоянии Зеленского и Залужного

Медведев считает, что в противостоянии Зеленского и Залужного верх одержат США

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что в противостоянии Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного "верх одержат Соединенные Штаты Америки".
"Я думаю, что верх одержат Соединенные Штаты Америки", - сказал он в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".
Ранее Залужный, в настоящее время занимающий пост посла Украины в Великобритании, заявил, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
Вчера, 08:00
 
