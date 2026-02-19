Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал слухи о кадровом кризисе в России - РИА Новости, 19.02.2026
19:08 19.02.2026
Медведев прокомментировал слухи о кадровом кризисе в России
Медведев прокомментировал слухи о кадровом кризисе в России
Слухи о кадровом кризисе в России сильно преувеличены, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 19.02.2026
Медведев прокомментировал слухи о кадровом кризисе в России

Медведев: слухи о кадровом кризисе в России сильно преувеличены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Слухи о кадровом кризисе в России сильно преувеличены, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Слухи о кадровом кризисе сильно преувеличены. Да, безусловно, в период начала СВО произошел определенный отток кадров, но он, хочу отметить, касался все-таки не рабочих рук, не инженеров, не конструкторов, не специалистов, а лишь отдельных категорий. В ряде случаев творческих людей, у которых там нервишки расшалились, что называется, ну и каких-то других профессий. Но никакого коллапса не наступило. У нас все работает", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".
Команда инженеров за работой над чертежом здания - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев рассказал, как привлекать молодежь к техническим специальностям
РоссияДмитрий МедведевСергей СтиллавинЕдиная РоссияОбщество
 
 
