https://ria.ru/20260219/medvedev-2075573072.html
"Единая Россия" начала сбор предложений для народной программы
"Единая Россия" начала сбор предложений для народной программы - РИА Новости, 19.02.2026
"Единая Россия" начала сбор предложений для народной программы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев объявил о начале сбора предложений для народной программы... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:24:00+03:00
2026-02-19T18:24:00+03:00
2026-02-19T18:48:00+03:00
политика
россия
екатеринбург
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075582646_0:0:3359:1889_1920x0_80_0_0_f11a92ea41f94e99e643dcf757e1aaf8.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075540339.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075582646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c6a1bbb467c589a0b200f4369b76d13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, екатеринбург, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Екатеринбург, Дмитрий Медведев, Единая Россия
"Единая Россия" начала сбор предложений для народной программы
Медведев объявил о начале сбора предложений для народной программы ЕР
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев объявил о начале сбора предложений для народной программы партии.
В четверг Медведев
выступил на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге
.
"Народная программа - это работающий документ. Кроме того, мы сегодня объявляем о начале сбора предложений наших граждан на сайт "Есть результат!". Любой желающий, а таких людей очень много, может оставить свои предложения для того, чтобы они были изучены экспертами для формирования нового предвыборного документа", - сказал Медведев.
Ранее к работе над новой народной программой партии Медведев пригласил лидеров общественного мнения и экспертов. Среди них - Герои России
, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, бизнеса, а также общественных объединений и профсоюзов.