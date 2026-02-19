Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" начала сбор предложений для народной программы - РИА Новости, 19.02.2026
18:24 19.02.2026 (обновлено: 18:48 19.02.2026)
"Единая Россия" начала сбор предложений для народной программы
"Единая Россия" начала сбор предложений для народной программы - РИА Новости, 19.02.2026
"Единая Россия" начала сбор предложений для народной программы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев объявил о начале сбора предложений для народной программы... РИА Новости, 19.02.2026
"Единая Россия" начала сбор предложений для народной программы

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме "Есть результат!" в Екатеринбурге. 19 февраля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме Есть результат! в Екатеринбурге. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме "Есть результат!" в Екатеринбурге. 19 февраля 2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев объявил о начале сбора предложений для народной программы партии.
В четверг Медведев выступил на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
"Народная программа - это работающий документ. Кроме того, мы сегодня объявляем о начале сбора предложений наших граждан на сайт "Есть результат!". Любой желающий, а таких людей очень много, может оставить свои предложения для того, чтобы они были изучены экспертами для формирования нового предвыборного документа", - сказал Медведев.
Ранее к работе над новой народной программой партии Медведев пригласил лидеров общественного мнения и экспертов. Среди них - Герои России, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, бизнеса, а также общественных объединений и профсоюзов.
