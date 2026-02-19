Рейтинг@Mail.ru
18:01 19.02.2026 (обновлено: 18:49 19.02.2026)
Народная программа ЕР расставляет приоритеты страны, заявил Медведев
Народная программа ЕР расставляет приоритеты страны, заявил Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме "Есть результат!" в Екатеринбурге. 19 февраля 2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что народная программа "Единой России" расставляет приоритеты страны.
"Вот смотрите, вообще ценность этой программы не только в том, чтобы перечислить какие-то инициативы. На самом деле программа расставляет приоритеты. У правительства есть набор законотворческих работ. Подобные списки того, что нужно принять, есть в областных органах управления, в думах, у губернаторов. Программа - это набор приоритетов. Причем эффективность программы зависит от всех нас. Это ведь документ, которым в принципе каждый член партии "Единая Россия", любой человек, который относит себя к сторонникам "Единой России", руководствуясь этим документом, может просто прийти и потребовать от того или иного должностного лица, чтобы эти приоритеты выполнялись в жизни", - сказал Медведев в ходе первого отраслевого окружного форума "Есть результат!" партии "Единая Россия" в Екатеринбурге.
Он подчеркнул, что именно в этом заключается ценность программы, которую в партии называют народной.
"Мы с вами понимаем... Мы понимаем, что мы не сможем превратить программу просто в реестр различных мер - в этом нет необходимости. Но ключевые позиции там должны все-таки найти свое отражение", - заключил Медведев.
