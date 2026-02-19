https://ria.ru/20260219/medvedev-2075557845.html
Народная программа ЕР расставляет приоритеты страны, заявил Медведев
Народная программа ЕР расставляет приоритеты страны, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
Народная программа ЕР расставляет приоритеты страны, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что народная программа "Единой России" расставляет РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:01:00+03:00
2026-02-19T18:01:00+03:00
2026-02-19T18:49:00+03:00
россия
екатеринбург
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075582668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea76e4f01c155c6806c7c42dd22cbf2f.jpg
https://ria.ru/20251001/medvedev-2045688928.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075582668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72aca3a84062b5f30dc6bec65f0a105d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Екатеринбург, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Народная программа ЕР расставляет приоритеты страны, заявил Медведев
Медведев: народная программа «Единой России» расставляет приоритеты страны
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что народная программа "Единой России" расставляет приоритеты страны.
«
"Вот смотрите, вообще ценность этой программы не только в том, чтобы перечислить какие-то инициативы. На самом деле программа расставляет приоритеты. У правительства есть набор законотворческих работ. Подобные списки того, что нужно принять, есть в областных органах управления, в думах, у губернаторов. Программа - это набор приоритетов. Причем эффективность программы зависит от всех нас. Это ведь документ, которым в принципе каждый член партии "Единая Россия
", любой человек, который относит себя к сторонникам "Единой России", руководствуясь этим документом, может просто прийти и потребовать от того или иного должностного лица, чтобы эти приоритеты выполнялись в жизни", - сказал Медведев
в ходе первого отраслевого окружного форума "Есть результат!" партии "Единая Россия" в Екатеринбурге
.
Он подчеркнул, что именно в этом заключается ценность программы, которую в партии называют народной.
"Мы с вами понимаем... Мы понимаем, что мы не сможем превратить программу просто в реестр различных мер - в этом нет необходимости. Но ключевые позиции там должны все-таки найти свое отражение", - заключил Медведев.