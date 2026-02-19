Рейтинг@Mail.ru
Медведев предложил ввести ответственность для торговых сетей за манипуляции - РИА Новости, 19.02.2026
17:46 19.02.2026
Медведев предложил ввести ответственность для торговых сетей за манипуляции
Медведев предложил ввести ответственность для торговых сетей за манипуляции
Медведев предложил обсудить введение ответственности для торговых сетей за манипуляцию теми или иными товарами, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:46:00+03:00
2026-02-19T17:46:00+03:00
россия
екатеринбург
дмитрий медведев
единая россия
экономика
россия
екатеринбург
россия, екатеринбург, дмитрий медведев, единая россия, экономика
Россия, Екатеринбург, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Экономика
Медведев предложил ввести ответственность для торговых сетей за манипуляции

Медведев: нужно ввести ответственность для торговых сетей за манипуляции товаром

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Медведев предложил обсудить введение ответственности для торговых сетей за манипуляцию теми или иными товарами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что ряд сетевых торговых организаций замечен в использовании коррупционных схем.
"В этот закон нужно внести тогда специальные правила, касающиеся ответственности сетей за манипуляцию теми или иными товарами. Вот тогда это будет работать", - сказал Медведев на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Россия Екатеринбург Дмитрий Медведев Единая Россия Экономика
 
 
