Многие офицеры СВО готовы руководить муниципалитетами, считает Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
17:33 19.02.2026 (обновлено: 17:36 19.02.2026)
Многие офицеры СВО готовы руководить муниципалитетами, считает Медведев
Многие офицеры СВО готовы руководить муниципалитетами, считает Медведев
Многие офицеры СВО готовы руководить муниципалитетами, считает Медведев

Медведев: многие офицеры СВО готовы руководить муниципальными образованиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Многие офицеры - участники спецоперации готовы к тому, чтобы возглавлять крупные коллективы и руководить муниципальными образованиями, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Программа подготовки управленческих кадров — это очень важно. И действительно, многие офицеры, и старшие даже офицеры, готовы к тому, чтобы возглавлять крупные коллективы и руководить муниципальными образованиями, региональными структурами", - сказал Медведев на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Медведев в четверг приехал на форум "Есть результат!" в Екатеринбург. Главная тема форума - развитие промышленности в стране.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россия добьется победы, заявил Медведев
