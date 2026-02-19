Медведев назвал поддержку бойцов СВО одним из приоритетов для ЕР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал программу "Время мастеров" для участников СВО одним из партийных приоритетов для "Единой России".

Медведев в четверг приехал на партийный форум "Есть результат!" в Екатеринбург. Главная тема мероприятия - развитие промышленности в стране.