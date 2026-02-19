Рейтинг@Mail.ru
17:33 19.02.2026 (обновлено: 17:59 19.02.2026)
Медведев назвал поддержку бойцов СВО одним из приоритетов для ЕР
единая россия, дмитрий медведев, россия, общество, екатеринбург, урал
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия, Общество, Екатеринбург, Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал программу "Время мастеров" для участников СВО одним из партийных приоритетов для "Единой России".
"Вот эта идея создания программы "Время мастеров" мне кажется исключительно правильной. Потому что нам не хватает специалистов, нам не хватает квалифицированных рабочих, нам не хватает высоких профессионалов. Вы здесь, на Урале, это отлично знаете. Поэтому, если мы сможем создать хорошую программу для участников СВО по этому направлению, это будет помощью самим ребятам и огромной поддержкой стране. Поэтому давайте вот это обозначим как один из партийных приоритетов. Это очень важно. Это поддержка наших бойцов и поддержка экономики государства", - сказал Медведев на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Медведев в четверг приехал на партийный форум "Есть результат!" в Екатеринбург. Главная тема мероприятия - развитие промышленности в стране.
СВО перевернула представление о беспилотной авиации, заявил Медведев
