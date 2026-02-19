Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал развитие электроники стратегическим направлением на будущее - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 19.02.2026 (обновлено: 17:52 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075547209.html
Медведев назвал развитие электроники стратегическим направлением на будущее
Медведев назвал развитие электроники стратегическим направлением на будущее - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев назвал развитие электроники стратегическим направлением на будущее
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал стратегическим направлением на будущее развитие... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:30:00+03:00
2026-02-19T17:52:00+03:00
дмитрий медведев
россия
электроника
екатеринбург
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075546238.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия, электроника, екатеринбург, единая россия
Дмитрий Медведев, Россия, электроника, Екатеринбург, Единая Россия
Медведев назвал развитие электроники стратегическим направлением на будущее

Медведев: электроника используется не только в продуктах гражданского назначения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал стратегическим направлением на будущее развитие электроники, она используется не только в продуктах гражданского назначения.
Медведев обратил внимание на то, что Россия на данный момент отстает в сфере микроэлектроники, что, по его мнению, обязательно нужно изменить, потому что в противном случае РФ и дальше будут отсекать от ключевых разработок.
«
"Не все надо делать самим, но нам нужно обязательно какой-то задел иметь свой и с кем-то кооперироваться, правильно выбирать партнеров, тех, кто готов с нами будет работать. Потому что мы с вами понимаем, те же самые чипы, та же самая электроника, она используется не только в продукции гражданского назначения. Дальше продолжать не буду, вы сами все понимаете. А это наш щит, поэтому вот это такое стратегическое направление на будущее", - сказал Медведев на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
России нужен свой задел в электронике, заявил Медведев
Вчера, 17:28
 
Дмитрий МедведевРоссияэлектроникаЕкатеринбургЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала