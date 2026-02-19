https://ria.ru/20260219/medvedev-2075547209.html
Медведев назвал развитие электроники стратегическим направлением на будущее
Медведев назвал развитие электроники стратегическим направлением на будущее - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев назвал развитие электроники стратегическим направлением на будущее
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал стратегическим направлением на будущее развитие... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:30:00+03:00
2026-02-19T17:30:00+03:00
2026-02-19T17:52:00+03:00
дмитрий медведев, россия, электроника, екатеринбург, единая россия
Дмитрий Медведев, Россия, электроника, Екатеринбург, Единая Россия
Медведев назвал развитие электроники стратегическим направлением на будущее
Медведев: электроника используется не только в продуктах гражданского назначения