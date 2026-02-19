Рейтинг@Mail.ru
17:28 19.02.2026
Врагу России помогает весь мир, заявил Медведев
2026
Врагу России помогает весь мир, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врагу России помогает весь мир, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы за очень короткий срок прошли ту дистанцию, которую многие страны пока пройти не могут, причем развитые страны, подчеркиваю. Да, понятно, нашему врагу сейчас помогает весь мир, а мы в одиночку это делаем", - сказал Медведев на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россия добьется победы, заявил Медведев
Вчера, 16:13
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
